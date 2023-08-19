Site yönetimi daire sakinlerini doğalgazsız bıraktı

Maltepe’de merkezi sisteme sahip sitede yönetimin 110 bin liralık borcu ödememesi nedeniyle dairelere günlerdir doğalgaz verilmediği iddia edildi.

Maltepe’nin Küçükyalı Mahallesi’nde bulunan 5 yıllık bir sitede dairelere günlerdir doğalgaz verilmiyor. Merkezi sisteme sahip sitede iddiaya göre yönetim 110 bin liralık borcu ödemeyince doğalgaz kesildi. Daire sakinleri düzenli olarak aidatlarını ödemesine rağmen site yönetimi faturayı ödemedi. Site sakinleri yönetimle iletişime geçtiklerinde faturanın ödenmeyeceği cevabını aldı. Site yönetiminin iddiaya göre her daireye aidat için farklı tutar belirlemesi de tepkilere neden oldu.

“Site yönetimi ile konuştuğumuzda bu borcu ödeyemeyeceklerini söylediler”

Site sakinlerinden Azizmahmut Burak Kaya, ”Biz bu binada 30 daireyiz. Sitemiz dışarıdan yönetiliyor. Merkezi pay ölçerli bir site burası. Tüm daire sakinleri aidatları düzenli ödemiş olmasına rağmen site yönetimi faturaları ödemedi. Aylarca ödenmeyen faturalar sonrası 3 gündür doğalgazımız kesilmiş durumda. 110 bin lira civarında bir borç söz konusu. Site yönetimi ile konuştuğumuzda bu borcu ödeyemeyeceklerini söylediler. Mağdur olduk. İşin diğer ilginç tarafı ise her daire için farklı aidat rakamları belirliyorlar. Aidat tutarları 200 liradan başlıyor, bin 200 liraya kadar değişiyor. Her daire içen belirlenen farklı tutarların sebebini sorduğumuzda ise "Kafamıza göre belirliyoruz" cevabını alıyoruz” dedi.