Sivas'ın birbirinden güzel yöresel ürünleri ve lezzetleri Sultangazililerle buluştu

TAKİP ET

Sultangazi Belediyesi, Anadolu’nun tarih kokan şehirlerinin lezzetlerini, kıyafetlerini, müziklerini, kültürlerini Anadolu Kültür Festivali ile ilçe sakinlerine tanıtmaya devam ediyor. Festivale katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun: “İlçe halkımızın Sultangazi’de daha mutlu yaşaması için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Sultangazi Belediyesi, Anadolu’nun tarih kokan şehirlerinin lezzetlerini, kıyafetlerini, müziklerini, kültürlerini Anadolu Kültür Festivali ile ilçe sakinlerine tanıtmaya devam ediyor. Sultangazi Belediyesi ile Sultangazi Sivaslılar Derneği’nin birlikte düzenlediği 2. Sultangazi Sivas Gardaşlık Festivali’nin kapanış törenine ilgi büyüktü. Programa Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun hanımefendi, Sivas Platformu Başkanı Eyüp Bayrak, Sultangazi Sivaslılar Derneği Onursal Başkanı ve Sultangazi Belediye Başkan yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, basın mensupları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “ Sultangazi denilince elbette Sivaslılar ilk sıralarda anılıyor. Sivas’lı hemşehrilerimizle bir ve beraber yürümeye, onları her platformda desteklemeye devam ediyoruz. Biz, Sultangazi’yi Sultanşehir yapacağız derken, esasında Sivaslıların çok hoşuna giden birşey kullanıyoruz,. Sultangazi Sultanşehir olacak ama Sivas da Sultanşehir. Sultangazi’yi Sultanşehir yapacağız demek bu şehrin güzelliklerini ortaya çıkarmak, bu şehrin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini ortaya çıkarmak, kardeşçe hayata devam etmek demek. 81 vilayetin güzel insanlarının yaşadığı güzel bir coğrafyadayız. Şunu çok net biliyoruz ki Sultangazi birlik ve beraberlik içinde yürüyen, AK Parti’nin en güçlü kalelerinden, Recep Tayyip Erdoğan sevgisinin çok güçlü olduğu şehirlerden biri. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız emaneti hakkıyla taşımak için hizmetlerimizi komşularımızın ayağına götürmek için gayretle devam ediyoruz. Çok güzel bir ekiple birlikte çalışıyoruz, teşkilatımızla birlikte çalışıyoruz, bu çalışmalarımızda önceliğimiz insan. İnsanımızın bu şehirde daha mutlu yaşaması için, eğitim faaliyetlerinde bu şehrin öncü olması için, sportif faaliyetlerde bu şehrin çok daha iyi yerlere gelmesi için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Sultangazi’de 5 yılın sonuna geldiğimizde çok ciddi eserler bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Dursun, “ Sultangazi’nin her köşesine kültür merkezleri, hizmet binaları, katlı otoparklar, parklar, okullar, ana okulları, kreşler yaptık. Mülkiyet problemlerini çözmek adına önemli çalışmalar yaptık. Eğitim alanında yaptığımız çalışmalara 4 yaşından itibaren başlıyoruz. Kaşif Çocuk adı altında bir projemiz var, 39 ilçe içerisinde bu projeyi uygulayan başka bir ilçe belediyesi yok. Bu proje kapsamında 4 ve 8 yaş arasındaki çocuklarımıza özel eğitim veriyoruz, Bilim Merkezimizde ve Ana Kucağımızda da çocuklarımızın hayata eğitimli, güçlü ve donanımlı bir şekilde atılması için çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

İlçenin 15 mahallesine dokunacak hizmetler yaptıklarını kaydeden Başkan Av. Abdurrahman Dursun, “ Kültür merkezleri ve hizmet binaları inşa ediyoruz. Bunu yaparken de tarihimize, kültürümüze gelenek ve göreneklerimize bağlılığımızı ortaya koyacak çalışmalar yapıyoruz. Kültür sanat sezonlarımıza isim verirken de köklerimizi hatırlatacak isimler veriyoruz. Geçen yıl kültür sanat sezonumuza Sivas’lı ozanımız Aşık Veysel’in adını verdik. Mimar Sinan, İbn-i Sina, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve bu yıl da Cezeri’nin isimlerini kültür sanat sezonlarımıza vererek onların hatıralarını yad ediyor ve yeni nesillere anlatıyoruz/aktarıyoruz. Kültür merkezlerimize isimler verirken de buna özel önem veriyoruz. Nene Hatun’un, Şehit Şerife Bacı’nın isimlerini kültür merkezlerimize verirken onları ve Kurtuluş Savaşı’ında verdikleri kahramanlık mücadelelerini de anlatmaya gayret ediyoruz. Abdurrahim Karakoç’un ismini bir kültür merkezimize verirken elbette bir amacımız var, onun ismini yaşatmalı, kültürel faaliyetlerimizi yaparken onu yad etmeliyiz diye düşünüyoruz. Özdemir Bayraktar’ın ismini bir kültür merkezimize verirken sadece bugüne dair değil geleceğimize dair sorumluluğumuzun olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Çünkü Özdemir Bayraktar çok güzel bir evlat yetiştirdi, Selçuk Bayraktar’ı yetiştirdi. Selçuk Bayraktar’ın milli teknoloji hamlesi doğrultusunda bugün çocuklarımızın, gençlerimizin üzerindeki vizyoner tesirini görüyoruz. Bunun çok önemli olduğunu bilmeliyiz, Yaptığımız her işte bir anlam olduğunu, bir hedef olduğunu çok net bir şekilde ifade edeyim” dedi.

Sultangazi’de Cumhurbaşkanımızın biz verdiği emaneti taşırken dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Av. Abdurrahman Dursun, “Rabbimizin bize verdiği emaneti taşırken de, Sultangazi’de Cumhurbaşkanımızın bize verdiği emaneti taşırken de dikkat etmemiz gereken şeyler var. Hak’ka riayet ediyoruz. İhtiyaç sahibi olan 2 bin kişiye her ay nakit destek veriyoruz. Evde engelli bireyi olan, yalnız yaşayan yaşlı komşularımıza her gün sıcak yemek götürürken, onların gönlüne dokunurken bu şiara riayet ediyoruz. İhalelerimizi iptal ederken, çöp toplama ihalemizi iptal ederken, otobüs ihalemizi iptal ederken, iş makinesi vb. ihalelerimizi iptal ederken ve bu bahsetmiş olduğum araçları kendi öz kaynaklarımızla satın alırken faiz kullanmıyoruz. Bu saydığım işleri ve burada sayamadığım birçok işi yaparken herhangi bir bankadan tek kuruş kredi kullanmadan, faiz ödemeden, borçlanmadan elhamdülillah bugüne kadar geldik. Bunun işlerimize bereket getirdiğine ben gönülden inanıyorum. Faiz işine bulaşmamamızdan kaynaklanan bereketin Sultangazi Belediyesi’ne yansıdığını görüyorum. Sıkışık zamanlarda işlerimizin çok kolaylaştığını görüyorum, işin bereketiyle devam ettiğine inanıyorum. Bugüne kadar yaptığımız işlerde Sivas’lı gardaşlarımızın her zaman desteğini gördük, ben can-ı gönülden sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra da sizlerin desteğini bekliyorum, çünkü daha yapacak çok işimiz var. Bu organizasyonda emeği geçen tüm Sivaslı gardaşlarımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hepinizi muhabbetle selamlıyorum” açıklamasında bulundu.

Filistin’de yaşanan soykırımdan dolayı eğlenceli etkinliklere yer vermediklerini söyleyen Sivaslılar Platformu, programa katkılarından dolayı Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’a teşekkür etti.

Günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, programa katılan vatandaşlara meşhur Sivas köftesi ile madımak ikramı yaptı.