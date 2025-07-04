Sivas Katliamı'nın 32. Yılında Anma Etkinliği: Adalet ve Vicdan Çağrısı

2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden aydınlar, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Silivri Cemevi ve Eğitim Sen’in düzenlediği sessiz yürüyüşle anıldı.

Sivas Katliamı'nın 32. yıl dönümünde, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Silivri Cemevi ve Eğitim Sen iş birliğiyle anma etkinliği düzenlendi. Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan katılımcılar, 1993'te Madımak Oteli'nde yaşamını yitiren aydınları sessiz yürüyüşle andı. Etkinlik, sahilde yapılan basın açıklamasıyla son buldu.

Süheyl Kırkıcı’dan Adalet ve Vicdan Çağrısı

Anma etkinliğinde konuşan Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Silivri Cemevi Başkanı Süheyl Kırkıcı, acıların unutulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. "Bugün matem ayındayız, acılı günler içindeyiz. Yüzyıllardır gelen acıların devamıdır bu günler. Aleviler, Bektaşiler ve barış içinde yaşamak isteyen halklar bu acıyı paylaşıyor," dedi.

Kırkıcı, anma yürüyüşünün sessiz yapılmasının nedenini de şu şekilde açıkladı: "Muharrem ayında olduğumuzdan dolayı bu yürüyüşümüzü sessiz yaptık, ancak bu sessizlik öfkemizi azaltmıyor; aksine çağrımızın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor."

Birleşen Acılar

Tarihteki Alevilere yönelik katliamların bir zincir oluşturduğunu söyleyen Kırkıcı, Kerbela'dan Sivas'a, Gazze'ye kadar uzanan acıların devam ettiğini belirtti. "Bize düşen yalnızca anmak değil, başka sorumluluklarımız da var. Bu acıların tekrar etmemesi için mücadele etmeliyiz," ifadelerini kullandı.

Gençlerden Vicdan Çağrısı

Etkinlikte gençler adına yapılan açıklamalarda, Sivas Katliamı'nın yalnızca bir mezhep saldırısı değil, tüm topluma yönelik bir insanlık suçu olduğu vurgulandı. "Madımak, yalnızca bir bina yangını değil, bir vicdan yarasıdır. Bu katliam, toplumun ötekileştirilenlere tahammülsüzlüğünün bir göstergesidir," denildi.

Geniş Katılım

Anma etkinliği, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Tan Kıroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri, Sol Parti temsilcileri ve Silivri Kent Konseyi üyelerinin katılımıyla destek buldu. Etkinlikte katılımcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet şehitleri için saygı duruşunda bulundu.