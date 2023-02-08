Sivas'ta 519 yerleşim yeriyle ulaşım kesildi

Sivas’ta etkili olan kar yağışının ardından 519 yerleşim yeriyle araç ulaşımı kesildi.

Sivas merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre yoğun kar yağışının ardından toplamda 519 yerleşim yerine araç ulaşımı kesildi. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kar ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapalı olan yerleşim yerlerini açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken il genelinde bugüne kadar kapalı olan 2 bin 161 yerleşim yerinin ulaşıma açıldığını bildirdi.