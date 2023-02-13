Sivas'ta depremzedelere saç ve sakal bakımı yapıldı

Sivas’ta gönüllü berber ve kuaförler, yurtlara yerleştirilen depremzedelerin saç ve sakal bakımını yaptı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) tarafından oluşturulan kriz masası depremzedeler için yardım seferberliği çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da Sivas’a yerleşen depremzedelerin ihtiyaçları gidermeye çalışılıyor. Sivas ESOB Başkanı Hakan Demirgil öncülüğünde Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası işbirliği ile Binali Yıldırım Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan depremzedeler kampüste ziyaret edilip, saç ve sakal bakımları yapıldı. SESOB Başkanı Hakan Demirgil, Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Ömer Şeker, oda başkanları ile 100 kişilik bay ve bayan kuaföründen oluşan grup, yurtlarda kalan depremzedelerin saç, sakal bakımlarını yaptı.

Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Ömer Şeker, depremde mağdur olan vatandaşlarımız için imkanların seferber edildiğini belirterek, bay ve bayan kuaförler ile birlikte depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Organizasyonda emeği geçen başta SESOB Başkanı Hakan Demirgil olmak üzere tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil ise Malatya’dan Sivas’ımıza yerleşen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak, ihtiyaçlarını gidermek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirerek, “Sivas Esnaf teşkilatı olarak oluşturmuş olduğumuz kriz masası ile birlikte depremzede aileler için yardım seferberliği başlatmıştık. Yardımlarımızı devam ettirirken ilimize yerleşen ve ailelerimizi de unutmadık. Berberler ve Kuaförler Odamız ile işbirliği yaparak berber ve kuaförlerimizi gönüllü olarak buraya getirdik. Depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılayama çalıştık. İnşallah bu kuaförlerimiz her hafta depremzede ailelerimiz için seferber olacaktır. Her türlü yardımı yapan, destek olan, aileleri en güzel şekilde misafir eden başta Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Erdoğan Tunç olmak üzere, personeline, bu organizasyonun başında yer alan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanımız Ömer Şeker ile Sivaslı yiğido ustalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise yurtların depremzede aileler için açıldığını, en güzel şekilde tüm ihtiyaçlarının giderilerek misafir edildiğini, burada barınan çocukların da sosyal desteklerle desteklendiğini vurgulayarak, bu organizasyonun da çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Öte yandan berber ve kuaförler bir taraftan depremzedelerin saç, sakal ve bakımlarını yaparken diğer taraftan da yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve hediyeleri de traş ettikleri ailelere ve çocuklara ikram ettiler. Depremzede aileleri de Sivas’ta en güzel şekilde misafir edildiklerini, ihtiyaçlarının karşılandığını ifade ederek teşekkür ettiler.