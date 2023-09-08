Sivas'ta karı kocanın kavak kesme kavgası İstanbul'da dehşete dönüştü

Sivas’ta bahçesindeki kavakların kesilmesi nedeniyle eşiyle tartışma yaşayan kadın, babasının Sultanbeyli’deki evine döndü. Kadının babası ile damadın kardeşleri arasında Sultanbeyli’de çıkan tartışmada kan aktı. Şahıs, kızının eşinin iki kardeşini silahla vurdu. Yaralılardan biri hayatını kaybetti birisi ağır yaralandı.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde iddiaya göre bahçedeki kavakların kesilmesi nedeniyle karı koca arasında tartışma çıktı. Eşiyle anlaşamayan kadın, İstanbul Sultanbeyli’de yaşayan babası K.B.’nin evine geldi. K.B., kızının eşinin kardeşleri olan R.B. ve İsmail Hakkı Bulut ile bugün saat 12.26 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde karşı karşıya geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışmada R.B. ile İsmail Hakkı Bulut, amcaları olan K.B. tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile hastaneye giderek tedaviye alındı. İsmail Hakkı Bulut hastanede hayatını kaybederken R. B.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli Kasım Bulut, polis tarafından yapılan dron destekli çalışmalar sonucunda 1 adet ruhsatsız silah ile birlikte yakalandı.