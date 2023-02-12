Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal'dan depremzedelere destek

DG Sivasspor’da forma giyen kaleci Ali Şaşal Vural, depremzedelere 300 bin TL bağışta bulundu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından spor camiası da kenetlendi. Yaşanan deprem felaketi sonrası tüm ülkede yaralar sarılmaya çalışılırken, Sivasspor’da forma giyen Ali Şaşal Vural’dan 300 bin TL’lik destek geldi. 32 yaşındaki kalecinin depremzedeler için AFAD’a 300 bin TL bağışladığı öğrenildi.

Daha önce Max Gradel 20 bin Euro depremzedeler için nakdi bağış yaparken, Sivassporlu bazı futbolcular da depremzedeler için erzak ve temel ihtiyaç yardımında bulunmuştu.