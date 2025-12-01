Sivil kıyafetli jandarmalar sahada: Toplu taşımada sıkı takip

Sakarya’da jandarma ekipleri, şehir genelinde ulaşımın kesintisiz, güvenli ve sorunsuz şekilde sağlanması amacıyla sivil kıyafetli trafik personeli ile habersiz denetimler gerçekleştirdi. Toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen personel, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüye idari para cezası uyguladı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede, şehir genelinde ulaşımın kesintisiz, güvenli ve sorunsuz şekilde sağlanması gayesiyle sivil kıyafetli trafik personeli ile habersiz denetimler gerçekleştirdi.

Kasım ayı boyunca yürütülen uygulamalarda, yolcu taşımacılığı yapan araçlar özellikle yolcu indirme, bindirme kuralları, hız ihlalleri, emniyet kemeri kullanımı ile trafik ışık ve işaretlerine uyma konularında kontrol edildi. Gerçekleştirilen denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen bir sürücüye idari para cezası uygulanırken, kurallara uyan sürücülere teşekkür edildi.

Denetim sırasında yolculara da uygulamanın gayesi hakkında bilgilendirme yapılarak emniyet kemeri kullanımının önemi hatırlatıldı. Ayrıca yolculardan, seyahat sırasında şoförlerin yaptığı kural ihlallerini 112 Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri istendi.