Sivil polis ekiplerinden yolcu kılığında minibüs denetimi

Bakırköy’de minibüslere binen Sivil Trafik Ekipleri yapılan kural ihlallerini tek tek belirleyerek denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktasında gelen araçlara cezai işlem uygulandı.

Bakırköy’de minibüslere binen Sivil Trafik Ekipleri yapılan kural ihlallerini tek tek belirleyerek denetim gerçekleştirdi. Minibüs içerisinde bulunan sivil polisler yolculuk boyunca şoförün yapmış olduğu kural ihlallerini not aldı. Plaka ile birlikte denetim yapan ekiplere gönderilen bilgilere göre uygulama noktasına gelen araçlar durduruldu. Durdurulan araçlarda kimlik gösteren sivil ekipler evraklarını aldıkları sürücülere cezai işlem uyguladı. Aracındaki sivil polisi gören sürücüler ise kısa süreli bir şok yaşadı.

Denetimde birçok ihlal yaparak cezai işlem uygulanan sürücü “Devletimizin yaptığı bir uygulama. Uygulama her zaman olsun. Saygı duyarım” dedi.