Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü yeni nesil DERBİS'i tanıttı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, dijitalleşme hizmetlerine büyük bir yenilik getirerek yeniden yazılan ve sivil toplum alanının daha da gelişmesine imkan tanıyacak olan yerli ve milli teknoloji hamlelerinden yeni nesil Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) programını tanıttı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen DERBİS hizmet içi eğitim programına Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Mustafa İspirgil, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Özcan Aygün, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya ile 81 il müdürü katıldı. Dijitalleşme hizmetlerine büyük bir yenilik getiren yeni nesil DERBİS’in tanıtım programında konuşan Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Mustafa İspirgil, sivil toplum kuruluşlarının ana hatlarıyla gönüllü olarak faaliyet gösteren, kendi organları ile yönetilen, kâr amacı gütmeyen, devlet ve özel sektörün dışında olan ve amaçlarını gerçekleştirmek için bağımsız faaliyet gösteren kuruluşlar olduğunu söyledi. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının kamu ve özel sektörün yanında üçüncü sektör olarak siyasal ve sosyal hayatın içerisinde olduğunu kaydeden İspirligil, sivil toplum kuruluşlarının gün geçtikçe de etkinliklerini artırmaya devam ettiklerini söyledi.

Dernek sayısı 101 bini geçti

İspirgil, “Sivil toplumun gelişmesi için uygun bir ortamın oluşturulması, bir ülkenin gelişmiş bir demokrasiye ulaşması için gerekli ön koşullardan biridir. Kamu yararı amacı doğrultusunda kamu politikalarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesinde devlet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları arasında etkin bir iş birliği ortamının oluşturulması, vatandaşlarının hizmetinde olan modern bir devletin temel özellikleri arasındadır. Bu doğrultuda 2018 yılında misyonunu tamamlayan Dernekler Dairesi Başkanlığı kapatılmış ve yerine Genel Müdürlüğümüz kurulmuştur. Yaşanan kurumsallaşma adımlarına bağlı olarak sivil toplum alanında en önemli aktörler olan derneklerin güncel sayısı ülkemizde 101 bin (101 bin 736), dernek üye sayısı ise 8 milyona yaklaşmıştır. Derneklere ait gelir toplamı da 2022 yılında 52 milyar TL civarında olmuştur” dedi.

“Dijital yeniliklerin arttırılması önemli”

Genel Müdürlüklerinin çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak, sivil topluma rehberlik ederek ortak akla ulaşmak, değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş haline gelme misyonuyla kurulduğunu kaydeden İspirgil, şöyle konuştu:

“Genel Müdürlüğümüz 81 ilde siz il müdürlerimiz marifeti ve gayretleri ile sivil toplum alanına etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Yürütülen bu çalışmaların sivil toplumun ihtiyaç duyduğu ve çağın gereği olan hizmet standartlarında sunulmasına yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri de Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Bugün burada Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen dernek iş ve işlemlerinin daha hızlı ve çağa uygun dijital araçlar yoluyla yürütülmesi amacıyla geliştirilen Dernekler Bilgi Sistemi’nin Versiyon2 çalışmalarının tanıtımı için toplandık. Hepinizin malumu olduğu üzere dijitalleşmenin getirdiği dönüşüm süreci, bireylerle birlikte kurumların, hatta topyekûn toplumun da ihtiyaç duyulan yetkinliklerinin değişmesine neden olmuştur. 21. yüzyılda bireylerin ve aynı zamanda kurumların sahip olması beklenen yetkinliklerin başında dijital yetkinlik gelmektedir. Dijitalleşmenin etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği günümüzde teknolojik dünyaya ayak uydurabilmenin ve dijitalleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinin temel koşullarından birisi de aynı şekilde dijital yetkinliklerin artırılmasından geçmektedir” dedi.

“Vatandaşlar, öğrenciler, gazeteciler, akademisyenler ve araştırmacılar DERBİS’ten yararlanabilecek”

Bakanlık olarak bu gerçekten hareketle STK’ların iş ve işlemlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için DERBİS, PRODES, SENBİS, PARBİS yazılımları geliştirerek vatandaşların kullanımına açtıklarını vurgulayan İspirgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“DERBİS ve alt modülleri 2012 yılında geliştirilmeye başlanılmış Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) projesi yazılımı ile Sendikalar Bilgi Sistemi (SENBİS), Partiler Bilgi Sistemi (PARBİS) ve Proje Destek Sistemi (PRODES) ek modüllerinin geliştirme süreci 31 Aralık 2015 tarihinde tamamlanmıştır. 2016 yılı içerisinde söz konusu ek modüllerin iyileştirme ve idame süreci devam etmiş olup, DERBİS alt modülü olarak e-Arşiv yazılımını geliştirme süreci başlamıştır. E-Arşiv geliştirme süreci 2016 yılı sonunda tamamlanarak DERBİS’in tüm alt modülleriyle birlikte geliştirilmesi planlananmış olup, bugün burada Versiyon 2 sizlere sunulacaktır. DERBİS ile Genel Müdürlüğümüz ve taşra teşkilatı birimlerince yürütülen iş ve işlemler ve mevzuat gereği derneklerin vermekle yükümlü oldukları her türlü bildirim ile beyanname bildirimlerinin elektronik ortamda yapılması, bürokratik işlemlerin azaltılarak vatandaşın işlerinin kolaylaştırılması, istatistiki bilgilerin kısa sürede sorgulanarak raporlanması sağlanmıştır. Yapılan entegrasyonlar sayesinde vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesi artmış, bürokratik süreçler azalmış ve kırtasiyeciliğin önüne geçilmiştir. Birçok modülü de içerisinde barındıran DERBİS, istatistiksel verilerini kullanıcılarına sunan bir kaynaktır. Bu bilgileri internet ortamında kurumsal web sitesi üzerinden vatandaşlarımızla paylaşmaya ve veri madenciliği ile istatistiksel çalışmalarında da kullanılmasına imkan vermektedir. Ayrıca kamu kurumları, vatandaşlar, öğrenciler, gazeteciler, akademisyenler ve araştırmacılar DERBİS’te yer alan bu bilgilere talep etmeleri halinde ulaşabilmektedirler.”

“DERBİS geliştirildi”

İspirgil, “Üçüncü sektör olarak bilinen sivil toplum kuruluşları içerisinde en önemli kitleyi oluşturan derneklere yönelik etkin, verimli ve kaliteli hizmet vermek ve gelişen dünya koşullarına ayak uydurabilmek için bilişim teknolojisi konusunda sürekli iyileşme ve yenilenme gerekmektedir. Bu doğrultuda sahadan ve sizlerden gelen görüş, öneri ve katkılar ile birlikte DERBİS sistemi daha iyi bir noktaya getirilmiştir. Genel Müdürlüğümüz, Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve HAVELSAN ile yürütülen yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanmak üzere olan DERBİS Versiyon 2.0 olarak 2023 yılsonu itibarıyla hayata geçirilecek, STK’ların ve diğer kullanıcıların kullanımına sunulacaktır. Yeni Nesil DERBİS, günümüz teknolojilerinden oluşan güçlü altyapısı, kullanıcı dostu arayüzü ile birçok dernek işleminin bilgisayar ya da mobil cihazlardan güvenli bir ortamda yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. DERBİS’in yeniden geliştirme sürecinde STK’lardan, Genel Müdürlüğümüz ve taşra personelinden gelen talepler doğrultusunda DERBİS ile dijital ortamda sunulan hizmetlere yenileri eklenmiş olup, geliştirme sürecinin ilerleyen fazlarında da yeni dijital hizmetler planlanmaktadır. Yazılım ve geliştirme çalışmaları hızla devam eden yeni nesil DERBİS ile hâlihazırda kullanılan birçok hizmette iyileştirme ve geliştirmeler de yapılmış, STK’ların iş ve işlemlerinde kırtasiyecilik, bürokrasi azaltılmış ve elektronik ortamda faydalanılan hizmet sayısı arttırılmıştır. Ayrıca derneklere yönelik dijital hizmetlerin yanında tüm vatandaşlarımızın faydalanabileceği e-Devlet hizmetleri, entegrasyonları da Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilmiştir” dedi.

“Titiz bir çalışma yürütüldü”

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya ise toplantıda yaptığı konuşmada, yeni nesil DERBİS’in tanıtımı ve uygulamalı gösteriminin yer alacağı eğitim seminerinin 125+125 olmak üzere iki hafta boyunca 250 katılımcıyı ağırlayacağını söyledi. Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Mevcut DERBİS’in yenilenen teknolojiye uyum sağlaması, dernek iş ve işlemlerin zaman ve mekan bağımsız yapılması, STK’lara sunulan dijital hizmetlerin sayısının arttırılması ve DERBİS’e ilişkin STK’lar, İl Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğümüz birimlerinden gelen taleplerin karşılanması, mevcut ekranlarda iyileştirme ve geliştirme yapılması için DERBİS Versiyon 2.0’ın yazılım geliştirme çalışmaları 8 Nisan 2022 yılında başladı. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzde daire başkanı olduğum Bilgi İşlem ve Arşiv Daire Başkanlığı Bilişim ve Donanım Şube Müdürlüğünde çalışma odası kurulmuş, personel görevlendirmesi yapılmış ve ekipman sağlanarak Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve HAVELSAN ile birlikte çalışma yürütülmeye başlandı. Toplamda 26 personelin görev aldığı çalışmada talep toplama, anket, analiz, yazılım geliştirme, test aşamalarında titiz bir çalışma yürütülmüştür. 11 Aralık’ta pilot il Ankara’da kabul testlerinin yapılacağı çalışma sonrasında 31 Aralık’a kadar canlı yayına almayı planladığımız ve daha yetenekli, kullanıcı dostu bir DERBİS’i sizlere tanıtmanın heyecanı içerisindeyiz.”