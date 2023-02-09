Sivrihisar'dan bir tır yardım daha yola çıktı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü tarafından yapılan yardımlaşma çağrısıyla 4 kamyon yardım malzemesinin ardından 1 tır yardım malzemesi daha yola çıktı.

Sivrihisar Belediyesi öncülüğünde ve Sivrihisar Kaymakamlığı koordinesinde başlatılan kampanyaya Sivrihisarlı vatandaşlar destek vermeye devam ediyor. Çeşitli ihtiyaç kalemlerinden oluşan yardım malzemeleri vatandaşlar tarafından belediye binasına getiriliyor. Türkiye’yi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için Sivrihisar’da yardım kampanyası devam ediyor. Konuyla ilgili konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Sivrihisarımız depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü yardıma devam ediyor. Belediye binamıza getirilen yardımlar titizlikle kolilenip akabinde deprem bölgelerine gönderiliyor. Sivrihisar’dan 4 kamyon yardım malzemesi gönderilmişti. Bugün ise 1 tırımız daha yola çıktı. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır; depremde yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Rabbim bu zorlu günlerimizi kolaylıkla atlatmayı nasip etsin” dedi.