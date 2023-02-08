Sivrihisar deprem bölgesi için tek yürek oldu

Kahramanmaraş depremlerinin ardından afet bölgesi için adeta seferber olan Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden 4 kamyon yardım malzemesi yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkenin dört bir yanındaki kurumlar, kuruluşlar ve vatandaşlar afet bölgesi için seferber oldu. Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde tüm kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve ilçe halkı depremzedeler için tek yürek oldu. Sivrihisar Belediyesi öncülüğünde ve Sivrihisar Kaymakamlığı koordinesinde 4 kamyon yardım malzemesi toplandı. Kamyonlar Sivrihisar Belediyesi’nden yola çıktı. Yardım malzemelerinin içerisinde; battaniye, elektrikli ısıtıcı, gıda, kışlık kıyafet ve bebek bakım malzemeleri gibi depremzedeler için çok sayıda hayati malzeme bulunuyor.

“Sivrihisar halkı depremzedelerin yaralarını biraz da olsa sarabilmek için tüm desteğini verdi”

Depremzedelere yardım etmek için tüm ilçe halkının seferber olduğunu kaydeden Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Bugün depremzedelere yardım için Sivrihisar tek yürek oldu. Sivrihisar halkı, depremzedelerin yaralarını biraz da olsa sarabilmek için tüm desteğini verdi. Depremzedelerimizin acısını hep birlikte paylaşıyoruz. Yardım kamyonlarımızı en iyi şekilde deprem bölgelerine ulaştırmak için elimizden gelen tüm seferberliği başlatmış bulunmaktayız. Deprem bölgesinde hayatını yitirmiş tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha bu ülkeye böyle acı günler göstermesin inşallah” dedi.

Gönül Dağı dizisi oyuncularından da yardım kampanyasına destek var

Sivrihisar Belediyesi öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyasına Gönül Dağı dizisinin sevilen karakteri Ferdi Sancar da destek verdi. Ferdi Sancar belediye binasına getirilen yardımların paketlenmesinde Sivrihisarlı kadınlara yardım etti.

Belediye yetkililerince Sivrihisar’daki yardım toplama alanlarına desteklerin artarak devam ettiği bildirildi.