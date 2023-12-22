Sivrihisar Tanıtım Günleri, Başkent'te başladı

Ankara’da Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi düzenlenen etkinlikle tüm yönleriyle tanıtıldı.

Sivrihisar Tanıtım Günleri Ankara’da bulunan bir alışveriş merkezinde başladı. Üç gün gün boyunca devam edecek tanıtım günleri, Sivrihisar’ın yöresel lezzetlerini, kültürünü ve birçok değerini tanıtmayı amaçlıyor. Tanıtımın ilk gününde Ankaralı vatandaşlar stantlara ve etkinliğe ilgi gösterdi. Belediyenin kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmaları için açtığı birçok atölye kendi ürünlerini stantlarda sergiledi. Bu atölyeler seramik, ebru, kağıt rölyef, doll art bebek, açık alevli cam atölyesi gibi özel el sanatları deneyimlerinden oluşuyor. Çocuklara yönelik çeşitli oyunların yer aldığı etkinlikte çocuklar eğlence dolu anlar yaşadı.

“Sivrihisar’ın kültürünü ve tarihini Ankaralılarla buluşturduk”

Tanıtım günleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Türkiye’nin başkentine geldik. Burada Sivrihisarımızın tanıtım günlerini gerçekleştiriyoruz. Sivrihisar tarihte önemli değerleri olan bir ilçemiz. Sivrihisar’ın kültürünü ve tarihini Ankaralılarla buluşturduk. Sivrihisar Belediyesi’nin sanat atölyelerinde kadınlarımızın yapmış olduğu el işçilikleri, göz nurlarında burada stantlarla açtık ve sergiliyoruz” ifadelerini kullandı.

22-24 Aralık tarihleri arasında devam edecek olan Sivrihisar Tanıtım Günleri, ilçenin değerlerini başkentlilerle buluşturmayı amaçlıyor.