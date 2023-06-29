Sivrisinek istilası: Alışveriş merkezini sivrisinekler bastı, vatandaş yemek bile yiyemiyor

Kocaeli’de özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan milyonlarca sivrisineğin görüntüsü, görenleri hayrete düşürüyor. 41 Burda AVM’nin de içini adeta istila eden sinekler için vatandaşlar ve iş yeri yetkilileri yardım bekliyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi civarında sivrisinek istilası yaşanıyor. Özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan milyonlarca sivrisineğin görüntüsünü görenler şaşkına dönüyor. Adeta hortum oluşturan sineklerin görüntüsü ilk başta dumanı andırıyor. Kentin göbeğinden geçen derenin yanına yaklaştıkça görüntünün sivrisinek olduğu anlaşılıyor. Sivrisinekler 41 Burda AVM’nin her tarafını da sarmış durumda. Özellikle yemek alanındaki masaların üzerleri sineklerle dolarken, işyeri yetkilileri hiçbir önlemin alınmamasından şikayetçi.

"Özellikle dere yolu yürünmez hale geldi"

Her sene Kocaeli’ye tatile geldiğini söyleyen Gökhan Bozkurt, “Bu sene çok fazla sivrisinek var. Özellikle dere yolu yürünmez hale geldi. AVM’nin yemek yerleri oturulacak gibi değil, sivrisinekler oraya da dolmuş. İlaçlama yeni yapıldı, gördüm yapılırken ama pek etkisi olmamış, biraz daha uğraşmaları gerekiyor. Ben buranın yerlisi değilim, bir haftadır buradayım ona rağmen rahatsız oldum. Derede çok fazla kurbağa var, doğanın bunu dengelemesi gerekiyor” dedi.

"AVM’de yemeklerimizin üstüne geliyorlar"

Sivrisineklerden dolayı rahatsızlığını dile getiren Serkan Bozkurt ise, “Özellikle dere yolu yürünmez hale geldi. Ağzımızı açsak içine giriyor hemen. Sivrisinek olduğu için üstümüze yapışıyorlar. Çok rahatsız edici bir durum, AVM’de yemeklerimizin üstüne geliyorlar, çok rahatsız edici bir durum. Çok fazla ısırıyorlar, bütün gece kaşınıyoruz. Sivrisinekler evlerin içine de giriyor” ifadelerini kullandı. İlaçlama yapılmadığını söyleyen Songül Dokumacı, “Çok rahatsız edici bir durum. Sadece burası değil Gölcük, Değirmendere sahil de öyle. Sivrisinekler ağzımıza burnumuza girmesin diye sürekli el hareketi yapıyoruz” diye konuştu. Rahatsızlığını dile getiren bir başka vatandaş Mehmet Demiray ise, “Her yerde sivrisinek var, yemek bile yiyemiyoruz artık. Arabanın kapısını açtığım anda içeriye sivrisinek doluyor. Bugün Kocaeli’ye geldim, daha önce de bu kadar sivrisinek var mıydı bilmiyorum” şeklinde konuştu.