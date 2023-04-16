Siyaset, iş ve spor dünyasını buluşturan iftar

Çanta Karadenizliler Derneği tarafından 2015 yılından bu yana her Ramazan ayında düzenlenen iftar programı bu yılda Çanta mahallesinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Fatih Erboy, misafirleriyle tek tek ilgilendiği iftar programı sonrasında “2015 yılında kurduğumuz derneğin adına iftar vermekteyiz. Bu yılda güzel bir organizasyon yaptık sağ olsun Silivri’mizin gözde insanları bizi yalnız bırakmadılar. İş adamlarımız STK ve Dernek başkanlarımız bizi yalnız bırakmadı. Hepsini ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu iftar yemeği bizi birleştirici bir güç olduğuna inanıyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlarımız, dostlarımız hep birlikte bir iftar verdik. Gelen arkadaşlarımızdan gelen dostlarımızdan, bizi destekleyen herkesten Allah razı olsun. Hayırlı ramazanlar diliyorum” şeklinde konuştu.