Siyaset, medya ve iş dünyasını buluşturan düğün

Bursa basınının önde gelen isimlerinden Gazeteci Cennet Yüzer Cankılıç’ın oğlu Arif Alperen ile Sabur ailesinin kızları Songül düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine girdi. Renkli anların yaşandığı düğün siyaset, medya, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile iş dünyasının isimlerini bir araya getirdi.

Bursa basınının tanınmış isimlerinden Gazeteci Cennet Yüzer Cankılıç’ın ev sahipliğinde gerçekleşen oğlu Arif Alperen ile Nermin-Salman Sabur ailesinin kızları Songül Sabur’un hayatını birleştirdiği düğün töreni uzun aradan sonra Bursa protokolunun buluştuğu güzel birlikteliklere imza attı. Gerçekleşen düğün Muradiye Külliyesi Baş İmamı Lütfi Taşçı Hoca’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duası ile başladı. Ardından çiftin nikahını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey kıyarken, Bursa’nın tanınmış isimlerinden oluşan nikah şahitlerinin sahnede uzun kuyruk oluşturması dikkat çekti.

Çiftin nikah şahitliklerini, AK Parti Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Mustafa Yavuz ve Osman Mesten ile İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Valilerden İzzettin Küçük, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Sedat Yalçın, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Anahtar Parti il Başkanı Fikret Aslan, Gelecek Partisi İl Başkanı Fuat Kadıoğlu, Karesi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bayduz, önceki dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Danışmanı Harun Akın, önceki dönem AK Parti Milletvekili Şevket Orhan, Gelecek Partisi önceki dönem İl Başkanı Alpaslan Yıldız, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Emniyet Müdürü Fatma Karakaya, Düşünce Kulubü Genel Başkanı Ercan Yakut, Türk Tarım AŞ. Genel Müdürü Muhammet Gümüşsoy, Aydınlar Ocağı Başkanı Ali Seydi Çakırel yaptı.

Nikahta sıra çiftlere evlilik cüzdanı vermeye gelince sahnede milletvekilleri arasında yaşanan bir espri davetlileri güldürdü. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu elindeki evlilik cüzdanını tutarken, yanında bulunan AK Partili milletvekillerine, "Efendim genelde biz Meclis’te gensoru önergesi verince ya da bir teklifte bulununca iktidar partisi olarak kendileri hemen reddediyorlar, ama bu cüzdanı çiftimize iletmeleri için verdiğimizde kesinlikle reddedemeyecekler" demesi, AK Parti milletvekillerinin de "Bize bunlarla gelin" cevabı hem nikah şahitleri hem de davetlileri güldürürken, salonda dakikalarca alkışlandı.

Arif Alperen ile Songül çiftinin düğün töreni tam anlamıyla Bursa’nın siyaset, iş, medya ve STK temsilcilerini buluşturması bakımından da öne çıktı. Düğüne nikahtan hemen sonra gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Genel Başkan Yardımcısı Nazım Maral, Bursa Büyükşehir önceki dönem Belediye Başkanları Recep Altepe ve Alinur Aktaş, AK Parti Osmangazi ilçe Başkanı Adnan Kurtuluş, AK Parti Yıldırım ilçe Başkanı İrfan Akkaya, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Nurtaç Usta, MHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Biçki, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Alfatlı, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın, Anahtar Parti Nilüfer ilçe Başkanı Hasan Basri Mert Biltekin, İnegöl ilçe Başkanı Alper Idırel, Orhangazi ilçe Başkanı Sayim Uslutaş ile il ve ilçe yönetimleri tam kadro katılırken, iş dünyasından Karesi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bayduz’un yanısıra üst yönetimden Nedim Bayduz, Harun Asa ve Feridun Özyüksel ile eşleri, DOSABSİAD’ın bir önceki Başkanı ve Çevikel Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel Kutlucan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kutlucan, Anmen Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nurullah Danışman, Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan, Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ bürokratlarından Yılmaz Ekinci, İMO Başkanı Serdar Atilla Erdem, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Melike Baysal, İMSİAD Başkanı Şeref Demir, Osmangazi Yörük Türkmen Derneği Genel Başkanı Dinçer Akyel, Türk Dünyası Yörük Türkmen Derneği Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Aslan, AK Parti Önceki Dönem İl Başkanı Cemalettin Torun, Bursa Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Özkan İlhan, Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ercan Kırcalı, Anadolu Gazetecileri ve Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, ÇGD Başkanı Yüksel Baysal ile çok sayıda medya mensubu ve muhtarlar Gazeteci Cennet Yüzer Cankılıç ve ailesini bu mutlu günde yalnız bırakmadı.