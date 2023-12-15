Siyasi parti il başkanlarına inancı tam

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, siyasi parti il başkanları ile bir araya geldi.

Siyasi parti il başkanlarına inancı tam
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, siyasi parti il başkanları ile bir araya geldi.

Vali Şefik Aygöl, Bilecik Polis Evinde siyasi parti il başkanları ile bir araya gelerek 2024 yerel seçimleri ele aldı. Vali Aygöl, "2024 yerel seçimlerin huzurlu bir ortamda geçmesi için sorumluluk sahibi herkesin üzerine düşen vazifeyi yerine getireceğine inancım tam. Her zaman huzur ve beraberlikten yanayız. O parti, bu parti yok. Bizler burada ayrışmayacağız, barışacağız" ifadelerini kullandı.