Siyasiler oylarını kullandı
Silivri'de siyasi parti ilçe başkanları ve Belediye Başkanı Volkan Yılmaz oyunu kullandı.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yoğun bir katılım gösteren Silivri'de, siyasi parti ilçe başkanları ve Belediye Başkanı Volkan Yılmaz oyunu kullandı.
75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda 1072 Numaralı sandıkta oyunu kullanan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, vatandaşların sandıklara giderek oyunu kullanmasını istedi.
MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, oyunu Turgut Reis İlkokulu'nda 1136 numaralı sandıkta oyunu kullanırken, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk ise 5. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, 1072 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
"Seçimin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diyen Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, eşiyle birlikte Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesinde 1347 numaralı sandıkta oyunu verdi.
İyi Parti Silivri İlçe Başkanı Gökhan Ceylan, oyunu Çağrıbey Okulunda 1246 numaralı sandıkta eşi Hatice Ceylan ile birlikte kullandı.
Büyük Birlik Partisi Silivri İlçe Başkanı Ramiz Aksu Nurulllah Baldöktü Okulu'nda oyunu kullanırken, DP İlçe Başkanı Halide Avlu ise Gazi ilköğretim Okulunda 1020 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Yeniden Refah Partisi Silivri İlçe Başkanı Ömer Hakverdi, Akören Mahallesi Ümit Aksun İlkokulu 1003 nolu sandıkta oyunu kullandı.