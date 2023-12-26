Siyasilerden Bakan Güler'e şehit askerler için taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve bazı AK Parti milletvekilleri, şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.

Siyasilerden Bakan Güler'e şehit askerler için taziye ziyareti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve bazı AK Parti milletvekilleri, şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Grup Başkanvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu ve Muhammed Emin Akbaşoğlu, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan 12 asker için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e taziye ziyareti gerçekleştirdi.