Siyasilerden eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın evine taziye ziyareti

Bu sabah vefat eden CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Çankaya’daki evine pek çok siyasi isimlerce taziye ziyareti gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bildirdi. Bu sabah Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinde vefat ettiği öğrenilen Baykal’ın cenazesi, Bilkent Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski Başbakan Yardımcılarından Murat Karayalçın, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mehmet Haberal ve daha birçok siyasi isim, Baykal’ın evine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Aksakal, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk siyasetinin önemli bir ismini kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyleyerek, "Türk siyasetinde özgüvenin ve vatan sevgisinin timsali olmuş bir siyasetçiydi Deniz Baykal, Türkiye’nin tarihinde önemli kilometre taşlarının belirleyicisi olmuştur. Büyük hizmetleri olmuştur. Allah gani gani rahmet eylesin Ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Karayalçın da, "Deniz Baykal CHP’nin ve Türkiye siyasetinin en kurumsallaşmış isimlerinden birisiydi. Siyaset adamımızdı, devlet adamımızdı. Cumhuriyet devrimlerinin ve CHP’nin değerlerinin inançlı, yılmaz bir savunucusuydu. Kendisini sonsuzluğa uğurluyoruz” ifadelerini kullandı.

Deniz Baykal ile 67 yıllık dost olduğunu dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

“1956’dan beri her olaylarda beraber olduk. Partide birlikte olduk, gençlikte birlikte olduk. Olcay hanım benim sınıf arkadaşım Siyasal Bilgilerden. Onun için çok üzgünüm. Bir entelektüel kaybettik. Bir değerli siyasetçi kaybettik. Bir ülke sevdalısıydı. Ülkeden sonra en önem verdiği şey Cumhuriyet Halk Partisiydi. Büyük mücadeleler içinde oldu. 12 Eylül oldu, Zincirbozan’a gitti. Çok değerliydi. Çok iyi bir konuşmacıydı. Entelektüelliği çok üst düzeydi. Dünya olaylarını iç politikayı, dış politikayı çok yakından izleyen, bunlar için de çok değerli görüşleri olan bir kişiydi. Ben tekrar Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir arkadaşımı kaybettim. 67 yıllık bir dostluk, kardeşlikti. Çok üzgünüm, Allah rahmet eylesin. Türkiye’nin başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun.”

“Ömrü hiç hak etmediği bir sonla noktalandı”

Sav, Türk siyasetinin ve CHP’nin önemli bir devlet adamını kaybettiğini vurgulayarak, “Ben ise 66 yıllık bir dostumu, arkadaşımı kaybettim. Çok uzun yıllar birlikte çok şeyi bölüştük. En son 10 yılı aşkın genel sekreterliğini yaptım. Sayın Baykal’ın Türkiye’de siyaset dünyasındaki yerinin kolay dolacağını sanmıyorum. 84 yıllık ömrüne pek çok şeyi sığdırdı. Akademisyenliğinin yanında siyasette iz bırakan ender insanlardan biriydi. Belki pek çok hizmetleri unutulmak, unutturulmak istenebilir ama 1 Mart tezkeresindeki duruşu, öncülüğü, parlamentodaki etkinliği ve olaylara yön verişi unutulamaz. Deniz Baykal kararlı, dik bir insandı. Doğrularıyla yürüdü. Ömrü hiç hak etmediği bir sonla noktalandı” dedi.

Önemli bir siyasetçiyi kaybettiklerini ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı da, “Hem CHP ailesinin hem de Türkiye’nin kaybı büyük. Erken yaşlarda siyasette ön saflarda yer almış, Türkiye için önemli görevlerde bulunmuş, CHP’nin başarılı olması için fedakarlıkta bulunmuş bir siyasetçiydi Deniz Baykal. Uzun zamandır sağlık problemleri yaşıyordu. Bugün kendisini kaybettik, acımız büyük” açıklamasını yaptı.

Öte yandan siyasiler, Baykal’ın evine ziyaret gerçekleştirmeye devam ediyor.

Ayrıca Baykal için salı günü CHP’de ve TBMM’de düzenlenecek törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze namazı kılınacağı öğrenildi.