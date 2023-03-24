Siyasileri bir araya getiren açılış

Bilecik’te gerçekleşen bir otel açılışında tüm siyasiler bir araya geldi.

Mefail Ateş ve Atahan Ateş’in sahibi olduğu otel, yeni yüzüyle hizmete girdi. Açılışa Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, 18. Dönem Milletvekili Tayfur Ün, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Subaşı, iş yerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Mefail Ateş ve oğlu Atahan Ateş’in şehrimize kazandırdığı otelin açılışını il protokolü ile gerçekleştirdik. İşletmenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ardından duaların ardından işyerinin açılış kurdele kesildi.