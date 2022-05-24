'Sizlere verdiğim sözleri tutmanın onurunu yaşıyorum'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, köy ve mahallelerde yaşayan kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Değirmenköy Mahallesinde ikamet eden kadınlar için kahvaltılı program düzenledi. Yaklaşık 130 kadının Kalepark Sosyal Tesislerinde misafir edildiği programa Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, belediye meclis üyeleri Sultan Aşkın, Filiz Güler ve Değirmenköy Mahalle Muhtarı Erkan Varol katıldı. Sohbet ortamında geçen kahvaltıda konuşan Başkan Yılmaz, ilçe genelinde yapılan hizmetler ve Değirmenköy Mahallesine yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler verdi.

“BİZİM SİZİN YANINIZDA OLMAMIZ GEREKİYOR”

Toplantıda, “Silivri’de yaşayan herkesin gerçek anlamda Silivri’yi yaşayabileceği, kültürün, sanatın, sporun ilçemizin her köşesine yayılabileceği ilçe hayal etmiş hem de sizlere vaat etmiştik.” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Yılmaz, şu mesajları verdi: “Yaptığımız toplantılarda sizlerden görev talep ederken, eğer seçilirsem görev süremin sonuna kadar hep kadınlarla yol yürüyeceğim demiştim. Bugün size verdiğim sözleri bir bir tutmanın onurunu, gururunu yaşıyorum. Değirmenköy’de unutulan hizmetleri, Silivri Belediyesi’nin ekonomik şartlarının el verdiği ölçüde çözeceğimizi vaat etmiştik. Değirmenköy’de ineklerin, kuzuların otladığı bir futbol sahası vardı. Buraya futbol stadı yapacağız demiştik. Bu sözümüzü de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkıları ile çok kısa bir sürede yerine getirdik. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Trakya bölgesinin en donanımlı profesyonel maçlarının dahi oynanabileceği 1000 kişilik kapasiteli, soyunma odaları da bulunan bir stadı yaptık. Silivri Belediyesi olarak bu stadın etrafında çocuk oyun alanları, basketbol, tenis kortları, piknik alanları, aydınlatma ve otopark alanları yapıyoruz. Bitirmek üzereyiz. Değirmenköy’ümüze çok şık bir kapalı pazar ve etkinlik alanı yaptık. Burası sizlerin düğün, nişan, kına, asker gecesi gibi özel günlerinizde ücretsiz olarak hizmet verecek. Sosyal belediyecilik gereği bizim sizin yanınızda olmamız gerekiyor.” dedi.

“TÜRKİYE’DE BİRÇOK BELEDİYEYE ÖRNEK OLUYORUZ”

Silivri Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla Türkiye’de örnek bir belediye olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, çiftçiye, hayvancıya ve ihtiyaç sahibi ailelere desteklerin devam edeceğini söyledi. Başkan Yılmaz, “Mahallemizde yaşayan çiftçimize, hayvancımıza destekler veriyoruz. Silivri Belediyesi bugün Türkiye’de tarım politikaları ile birçok belediyeye örnek ve öncü olan bir belediye. 3600 dönüm arazide çiftçilik yapıyoruz. Silivri için üretiyor, Türkiye için geliştiriyoruz. Bu topraklara olan borcumuzu ödemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çiftçimize, yerli ve milli arpa tohumu dağıttık, hayvancımıza silajlık mısır, saman, bu yıl yem bezelyesi samanı dağıtacağız. Fide dağıttık. 500 dönüm araziden elde ettiğimiz 50.000 litre Ayçiçek yağını dar gelirli ailelerimizle paylaştık. Biz üretmeye, çalışmaya, tarım topraklarını korumaya devam edeceğiz. Silivri’de geçen yıl üniversiteyi kazanan tüm öğrencilerimize 500 TL burs verdik. Bu yıl üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin kayıt paralarını biz ödedik. MSÜ sınav ücretlerini biz ödedik ve ödemeye devam edeceğiz. Başarılı öğrencilerle ilgili burs çalışmalarımız devam edecek. Her ay 5000 aileye düzenli olarak gıda yardımı yapıyoruz. Her yıl okula yeni başlayan çocuklarımıza okul çantalarını, okul kıyafeti ihtiyacı olan öğrencilerimize kıyafetlerini hediye ediyoruz. Ramazan ayı boyunca bütün mahallelerimizde iftar çadırlarımızı kurduk. 20.000 gıda kolimizi ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıttık. Değirmenköy’ümüze yaklaşık 8000 ton asfalt serimi, 4000 metrekare kaldırım, sulama sistemleri, park aydınlatmaları yaptık. Açık hava sinemaları, Edirne kültür gezileri düzenledik. Bu kardeşiniz görev süresi boyunca hep sizinle beraber olmaya, sizlerin dertleri ile dertlenmeye devam edecek. Bu kardeşiniz hep ama hep sizlerle beraber olacak.” diye konuştu.

Kahvaltıya katılan kadınlar, verdiği destek ve yaptığı hizmetlerden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti. Program, kadınların görüş ve önerilerinin alınması ve günün anısına çektirilen fotoğrafların ardından sona erdi.

