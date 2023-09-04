Şizofreni hastası evinde ölü bulundu

Tekirdağ'da şizofreni rahatsızlığı bulunan 47 yaşındaki vatandaş, evinde ölü bulundu.

Şizofreni hastası evinde ölü bulundu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Tekirdağ’da şizofreni rahatsızlığı bulunan 47 yaşındaki vatandaş, evinde ölü bulundu.

Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 7. Sokak’ta meydana geldi. Şizofreni rahatsızlığı bulunan 47 yaşındaki Ali Koç, sabah saatlerinde yakınları tarafından yatağının yanı başında yerde hareketsiz vaziyette buldu.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

İhbar üzerine çağrılan sağlık ekipleri Ali Koç’un hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından Koç’un cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.