Şizofreni hastası evinde ölü bulundu
Tekirdağ'da şizofreni rahatsızlığı bulunan 47 yaşındaki vatandaş, evinde ölü bulundu.
Tekirdağ’da şizofreni rahatsızlığı bulunan 47 yaşındaki vatandaş, evinde ölü bulundu.
Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 7. Sokak’ta meydana geldi. Şizofreni rahatsızlığı bulunan 47 yaşındaki Ali Koç, sabah saatlerinde yakınları tarafından yatağının yanı başında yerde hareketsiz vaziyette buldu.
İhbar üzerine çağrılan sağlık ekipleri Ali Koç’un hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından Koç’un cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.