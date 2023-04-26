SAK'a Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK)’a Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişan verildi. Depremin ilk gününden arama kurtarma çalışmalarına katılan Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK)’a nişanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay verdi.



“Uğur Tozlu ve tüm ekibimizi kutluyorum”

SAK’a kutlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz “Deprem bölgesinde görev alan Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekiplerimiz, Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası Tevcih Töreni’nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay'dan madalyalarını teslim aldılar. Cenab-ı Allah ülkemize bir daha afet felaketleri yaşatmasın temennisiyle, Uğur Tozlu ve tüm ekibimizi kutluyorum” dedi.

