Skatepark Agresif Paten Yarışması nefes kesti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Skatepark Agresif Paten Yarışması’nda ödüller sahiplerini bulurken heyecanlı anlara sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu çerçevesinde Skatepark Agresif Paten Yarışması düzenledi. Seka Park’ta gerçekleşen etkinlikte il dışından ve yurtdışından yaklaşık 150 sporcu yarıştı. Yarışmalar 4 ayrı kategoride 18 Yaş Altı Kadın - 18 Yaş Altı Erkek - 18 Yaş Üstü Kadın - 18 Yaş Üstü Erkek olarak yapıldı. Puanlamalar sporcuların sergilediği hareketlerin zorluk düzeyine göre değerlendirildi. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Kadınlarda, İrem Keskin, 18 Yaş Altı Erkeklerde Efe Aydın ve 18 Yaş Üzeri Erkeklerde Alperen Kürşat Aksu birinci olarak ödüllerini aldı.