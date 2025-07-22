Skolyoz Erken Teşhisle Önlenebilir!

Her 1000 sağlıklı çocuktan 5’inde görülen skolyoz, erken teşhisle durdurulabiliyor. Ailelerin dikkatli gözlemi tedavi sürecinde kritik rol oynuyor.

Silivri Belediyesi, çocukluk döneminde sıkça karşılaşılan bir sağlık sorunu olan skolyoza karşı aileleri bilgilendiriyor. Skolyoz, omurganın düz bir şekilde gelişmesi gerekirken yana doğru eğrilmesiyle ortaya çıkıyor. Genellikle 9 yaş civarında başlayan bu rahatsızlık, çocuğun büyüme çağı boyunca ilerleyerek daha ciddi bir şekil alabiliyor.

Her bin sağlıklı çocuktan beşinde görülen skolyozun erken teşhis edilmesi, tedavi başarısını büyük ölçüde artırıyor. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarını dikkatle gözlemlemesi büyük önem taşıyor. Silivri Belediyesi’nin hazırladığı bilgilendirme görselinde yer alan skolyoz bulgularının çocuklarda görülmesi halinde vakit kaybetmeden uzman bir hekime başvurulması öneriliyor.

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