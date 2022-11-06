Skorboard arızası maçları erteletiyor

Kocaeli’deki spor salonlarınna skorboard arızaları maçları tatil ettiriyor ya da başka salona aldırıyor.

Türkiye Basketbol Ligi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile Sigortam.Net arasında oynanan beşinci hafta karşılaşmasına damgasını vuran skorboard arızası oldu. Karşılaşmanın ikinci periyodunun bitimine 24 saniye kala skorboard arızalandı. Sahanın ortasında arızanın giderilmesini bekleyen sporcular, süre uzayınca kenara gelerek ısınma hareketleri yaptı. Yaklaşık beş dakika sonunda skorboard arızası giderildi, oyun kaldığı yerden başladı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu, İzmit Atatürk ve Derince Spor Salonlarında aynı hafta yaşanan skorboard arızaları dikkat çekti.

Telefondaki uygulamayla oynadılar

Hafta içinde Derince Spor Salonu’nda oynanması planlanan Burhan Kasım U-16 Erkekler B Grubu’nda Derince Yenikentspor ile Darıca Koshados Spor Kulübü arasındaki basketbol müsabakasında da skorboard arızası sebebiyle sıkıntı yaşandı. Saat 18.30’da başlaması gereken maç skorboard çalışmadığı için İzmit Atatürk Spor Salonu’na alınmak istendi. Ancak Darıca’dan gelen takımın İzmit’e gitmek yerine, evlerine dönmeyi tercih etmesinden dolayı maçın oynanama durumu gündeme geldi. Masa hakemleri telefondan açılacak skorboard uygulamasıyla maçın oynanmasını teklif etti. İki tarafın da onaylamasının ardından karşılaşma oynatıldı.

Derince Spor Salonu’ndaki bir sonraki maç ise saat 20.00’de Vezir Balcıoğlu Büyük Erkekler B Grubu’nda Şirintepe Spor ile Yenikentspor arasında oynanacaktı. Fakat bu maç da skorboard arızalı olduğu için oynanamadı. Maç yapmak için hafta boyunca çalışan ve hazırlık yapan kulüplerin yöneticileri yaşanan skorboard krizlerine tepki gösterdi. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlarda da sık sık skorboard arızası yaşanması profesyonel maçlarda da, amatör maçlarda da dikkat çekti.