SMA'lı Ecrin için balonlu kutlama

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden 3 yaşındaki Ecrin Yiğit için gerekli olan 1 milyon 820 bin doların toplanması üzerine balonlu kutlama yapıldı.

Çerkezköy’de Zeliha-Zeydin Yiğit çiftinin SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden 3 yaşındaki kızları Ecrin Yiğit için Tekirdağ Valiliğinin izniyle 2 yıl önce başlatılan yardım kampanyasında 1 milyon 820 bin dolar toplanarak tedavi için gerekli olan miktara ulaşıldı. Gen tedavisi için Yiğit ailesi 12 Ocak’ta Dubai’ye gitmeden önce, kampanyaya destek verenler Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak kutlama yaptı. Çerkezköy ilçesi rıhtımından mor balonlar uçuruldu.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Yiğit çifti, kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Yavrumuza can suyu oldunuz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zorluğu başardık. Bundan sonraki süreçte kızımız için sizlerden dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Gönüllülerden Armağan Taş ise, "Çerkezköy halkı Ecrin bebeğimize destek oldu. Kampanyada en büyük desteği Zonguldak’tan aldık. Allah hepsinden milyonlarca kez razı olsun. Ecrin sağlıklı bir şekilde inşallah Türkiye’ye dönecek" diye konuştu.