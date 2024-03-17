Snowtrack eğitimleri Uludağ'da tamamlandı

Kar üstü pist hazırlama vasıtası (snowtrack) operatör eğitim kursu Uludağ'da yapıldı.

Snowtrack eğitimleri Uludağ'da tamamlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kar üstü pist hazırlama vasıtası (snowtrack) operatör eğitim kursu Uludağ’da yapıldı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen ’Kar üzeri pist hazırlama vasıtası ve kar motosiklet operatörleri eğitimi’ne 36 kişi katıldı. Operatörlük belgesi için uygulama sınavı Uludağ’ın zirvesinde gerçekleşti. Özel Ümit İş Makineleri Operatör Yetiştirme Kursu eğitmenleri tarafından Bursa’da ilk defa gerçekleştirilen uygulamalı eğitimin sonunda katılımcılar G sınıfı operatörlük belgesi alma hakkı kazandı.

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