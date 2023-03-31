Soba çaldığını iddia etti, eskiciye saldırdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde soba çaldığı iddia edilen eskiciye bir kişi sopayla saldırdı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Soba çaldığını iddia etti, eskiciye saldırdı
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sina pırlanta
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde soba çaldığı iddia edilen eskiciye bir kişi sopayla saldırdı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, soba çaldığı gerekçesiyle eskiciye sopayla saldırdı. Koluna aldığı sopa darbeleri sonrasında eskici olay yerinden giderken o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde sopa olan şahsın, eskiciye defaten vurması ve eskicinin kendini koruyarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.