Sobadan Sızan Gaz Can Aldı

Silivri/Danamandıra Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen zehirlenme vakası, bölgede büyük üzüntü yarattı. Saat 10.00 sularında Altay Ö. (29), Behiye Ö. (56), İlayda Ö. (23) ve 1 yaşındaki bebek Cemre Ö., İGDAŞ ekiplerinin ilk incelemesine ve hastane bulgularına göre soba dumanı veya doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit gazından etkilendi.

Olay Yerinden Hastanelere Sevk Edildiler

İhbar üzerine aile bireyleri farklı hastanelere ambulansla nakledildi. Altay Ö. Silivri Özel Anadolu Hastanesi’ne, Behiye Ö. Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne, İlayda Ö. ve bebek Cemre Ö.’n ise Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genç Baba Hayatını Kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan Altay Ö., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aileden diğer üç kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.