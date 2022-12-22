SOCAR Başkanı Rövşan Najaf Türkiye'yi ziyaret etti

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın Başkanı Rövşan Najaf ve beraberindeki heyet, 20-21 Aralık tarihleri arasındaki Türkiye ziyaretleri kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

SOCAR Başkanı Rövşan Najaf beraberindeki heyet ile Türkiye’ye geldi. Heyet, ilk olarak Ankara`da Azerbaycan halkının Ulusal Lideri Haydar Aliyev’in adını taşıyan parkta bulunan Ulu Önder anıtını ziyaret ederek anıtın önüne çiçekler bıraktı. Ardından şirketin yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2022 yılı sonuçlarına yönelik değerlendirmeler yapılırken, 2023 yılı için planlar belirlendi. Azerbaycan gazını Türkiye’ye ve Avrupa’ya taşıyan Güney Gaz Koridoru’nun önemli halkalarından biri olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’nın (TANAP) Yönetim Kurulu toplantısında, TANAP’ın bu yılki faaliyetleri hakkında sunumlar yapıldı, geleceğe yönelik hedefler ve bu doğrultuda yapılacak çalışmalar müzakere edildi.

Türkiye’de olası iş birliği fırsatları görüşüldü

Ziyaret kapsamında SOCAR Başkanı, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi. Görüşmede, ülkelerimiz arasındaki karşılıklı dostluk ve kardeşlik ilişkilerinden, üst düzey stratejik ortaklıktan duyulan memnuniyet dile getirilirken, Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanı da dahil olmak üzere her alanda faydalı işbirliğinin başarılı bir şekilde ilerlediği vurgulandı. Bu kapsamda şirketin Türkiye’deki faaliyetlerinin genişletilmesiyle ve iki taraf için de önem taşıyan çeşitli konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet, 21 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile de bir araya geldi. Toplantıda petrol şirketi ile TPAO arasındaki verimli işbirliği ele alınırken, mevcut ve olası işbirliği fırsatları görüşüldü.