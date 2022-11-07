SOCAR Türkiye, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü 'Kültür Başkenti Şuşa' reklam filmiyle kutluyor

SOCAR Türkiye, 8 Kasım Karabağ Zaferi’nin ikinci yıl dönümünü Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’nın işgalden kurtuluşu konulu reklam filmiyle kutluyor.

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdinglerinden biri olan SOCAR Türkiye, Azerbaycan’ın yaklaşık 30 yıl işgal altında kalan Karabağ ve Doğu Zengezur`un geri alınışını reklam filmi ile ekranlara taşıyor. Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev’in "Şuşa olmadan Karabağ, Karabağ olmadan Azerbaycan olmaz" sözünden ilham alan reklam filmi, Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’da geçiyor.

Bir kültürün geri alınışı

Yapılan açıklamaya göre, reklam filminde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından “2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti” seçilen Şuşa’nın işgalden kurtuluşu konu ediliyor. Çok sayıda tarihi anıta sahip, seçkin bilim ve kültür insanının doğum yeri olan Şuşa, Azerbaycan müziğinin beşiği olarak da biliniyor. Filmde, Şuşa’yı geri alırken sadece bir şehri değil, ortak türkülerin, sanat ve kültürün geri alınmasına vurgu yapılıyor. Başarılı bir sinematografi ve özgün bir konseptle ilerleyen filmde, Azerbaycan ve Türkiye’nin zaferlerle dolu tarihinin yanı sıra “Bir millet, iki devlet” ülküsü de öne çıkarılıyor.