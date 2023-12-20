SOCAR Türkiye'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel gösteri: Asrın Destanı

SOCAR Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını ve Azerbaycan’ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev’in 100’üncü doğum yıl dönümünü düzenlenen özel bir dans gösterisi ile kutladı. “Asrın Destanı” gösterisi ile iki ülkenin birlikte verdiği mücadele, dostluk ve kardeşlikleri vurgulandı.

Türkiye’nin entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını ve Azerbaycan’ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 100’üncü yıl dönümünü Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Asrın Destanı dans gösterisiyle kutladı. Gösteride; aynı dili konuşan, aynı kültürel mirasa sahip Türkiye ve Azerbaycan’ın geçmişi çok eskilere dayanan birliktelikleri, dostluk ve kardeşliklerini vurgulayan bir hikâye anlatıldı.

Asrın Destanı; her iki ülkenin omuz omuza çarpıştığı savaşları, cesur, fedakâr, vatansever halkları, Orta Asya’dan göçle başlayan Türk akınları, iki Ulu Önderin verdiği mücadeleleri göstererek izleyicilerini geçmişe götürdü. Dans gösterisinde Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere Türk devletlerinin görkemli tarihleri, kültürel zenginlikleri sergilendi.

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, İstanbul Valisi Davut Gül, iş dünyasından temsilciler, özel konuklar, SOCAR Türkiye çalışanları ve medya mensuplarını bir araya getiren gösteride 80 dansçı sahne alarak davetlileri 90 dakika boyunca unutulmaz bir yolcuğa çıkardı.

“Sanata her zaman önem veren bir şirketiz”

2023 yılının önemli bir yıl olduğunu ifade eden SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı aynı zaman çağdaş Azerbaycan’ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev’in 100’üncü doğum yıl dönümünü nedeniyle bu yıla önem verdik. Aynı zamanda bu yıl SOCAR Türkiye’nin 15’inci yılıdır. Bu etkinliğe o yüzden özel olarak hazırlandık. Sanata her zaman önem veren ve bu alandaki faaliyetleri destekleyen bir şirketiz. Bu akşam sergilenecek gösteri de Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere bütün Türk halklarının tarihsel gelişimini, kültürel zenginliklerini, köklerine kurucu liderlerine olan bağlılığını daha da önemlisi Türk’ün mayasında olan egemenliğe olan inancını simgeleyen bir dans gösterisi olacak” şeklinde konuştu.

“Teatral gösteri de hem o sancıyı hem de gelecekle ilgili umudu simgeliyor”

Dans gösterilerinin tarihsel gelişimin hikayelerini anlattığını vurgulayan Ibadov, “Azerbaycan ve Türkiye tarihinde de sancı ve umudu hep aynı anda dengede yaşadık. Teatral gösteri de hem o sancıyı hem de gelecekle ilgili umudu simgeliyor. 6 aydır hem Azerbaycan’dan hem de Türkiye’den gelen aslında birbirini tanımayan 80 dansçının uzun saatler fedakarca yaptığı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bir gösteriyi izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.