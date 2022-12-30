SOCAR Türkiye, dünyada İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi'ni alan ilk kuruluş oldu

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından başlatılan, kurum ve kuruluşlarda yeniliği teşvik eden, kuruluşun mevcut yenilik performansını değerlendiren, iş sürekliliğini sağlayan, kurumsal değişim programlarını desteklemek için ortak bir çerçeve oluşturan Yenilikçilik (İnovasyon) Yönetim Sistemi Belgesi’ni dünyada ilk alan kuruluş SOCAR Türkiye oldu.

Teknoloji ve bilgi transferi, üreticiye pazar şartlarına uyumluluk ve son kullanıcıya kalite güvencesi sağlayan TSE, belgelendirme programlarına bir yenisini daha ekledi. TSE, kurum ve kuruluşlarda yeniliği teşvik eden, kuruluşun mevcut yenilik performansını değerlendiren, iş sürekliliğini sağlayan ve kurumsal değişim programlarını desteklemek için ortak bir çerçeve oluşturan TS EN ISO 56002 Yenilikçilik (İnovasyon) Yönetim Sistemi Standardı çerçevesinde Yenilikçilik (İnovasyon) Yönetim Sistemi belgelendirmesini başlattı.

Yapılan tetkiklerin ardından SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ, gerekli şartları sağlayınca TS EN ISO 56002 Yenilikçilik (İnovasyon) Yönetim Sistemi Standardı çerçevesinde belgelendirildi. SOCAR’ın belgesini 9. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi ve Ödül Töreni için İzmir’de bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank takdim etti. Belge takdimi sırasında konuşan Bakan Varank, Ar-Ge ve inovasyonu kalkınmanın ve refahın anahtarı olarak gördüklerini söyledi. Hedeflerinin teknolojiyi ithal eden Türkiye’den, yüksek teknolojinin yapısına sahip bir Türkiye’ye hızlı bir geçiş yapabilmek olduğunu kaydeden Bakan Varank, "Endüstride İnovasyon Yönetim Sistemi belgelendirmesini dünyada ilk alan firma ve bu belgelendirmeyi ilk kez dünyada yapan kuruluş Türkiye’den. TSE bu belgeyi düzenledi. İlk alan kuruluş da SOCAR oldu. İnovasyona verdiği önem için kendilerini tebrik ediyoruz" dedi.

Bakan Varank, daha sonra Yenilikçilik Yönetim Sistemi Belgesi’ni SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ Genel Müdürü Bilal Guliyev’e takdim etti.

"Yönetim Sistemi, kuruluşun itibarı ve marka değerinin artışına katkı veriyor"

Belgelendirme modelinin uygulandığı kurum ve kuruluşlara sağladığı faydalara değinen TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Yenilikçilik Yönetim Sistemi belgelendirme programı, uygulandığı kurum ve kuruluşlarda belirsizliği yönetme becerisinin artmasına katkı veriyor. Program; artan büyüme, gelirler, karlılık ve rekabet gücünü artırıyor. Sürekli iyileştirme, süreç yeniliği veya organizasyonel yenilik olarak tanımladığımız program aynı zamanda, daha az maliyet, artan üretkenlik ve kaynak verimliliğini sağlıyor; kullanıcıların, müşterilerin ve ilgili tarafların memnuniyetini artırıyor. Somut önlemlerle bir yenilikçilik kültürünün geliştirilmesini öneren Yönetim Sistemi, kuruluşun itibarı ve marka değerinin artışına katkı veriyor, yönetmelikler ve diğer ilgili gereklilikleri de kolaylaştırıyor" diye konuştu.