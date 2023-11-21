SOCAR Türkiye ve EÇEV oyun tabanlı sürdürülebilirlik atölyeleri ile 165 çocuğa ulaştı

SOCAR Türkiye, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ile “Dünyanın Geleceği Oyunu ile Dünyanı İyileştir” isimli oyun tabanlı sürdürülebilirlik atölyeleri düzenledi. 18 ve 19 Kasım’da dezavantajlı çocuklar ve ailelerine yönelik gerçekleştirilen atölyelere SOCAR Türkiye Gönüllüleri de katıldı.

Türkiye’nin en büyük entegre endüstri gruplarından SOCAR Türkiye, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) iş birliği ile dezavantajlı çocuklara ve ailelerine yönelik oyun tabanlı sürdürülebilirlik atölyelerinin üçüncüsünü gerçekleştirdi.

18 Kasım’da EÇEV Yamanlar yerleşkesinde, 19 Kasım’da EÇEV Altındağ yerleşkesinde şirket gönüllülerinin katılımında gerçekleşen atölyelerde 165 öğrenci, 40 veli olmak üzere toplam 205 kişiye ulaşıldı. 18 Kasım’da SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi’nde de şirket çalışanlarının çocuklarına yönelik sürdürülebilirlik atölyesi düzenlendi.

“Dünyanın Geleceği Oyunu ile Dünyanı İyileşti” isimli oyun tabanlı sürdürülebilirlik atölyeleri, doğa ile uyumlu, ekosistemi koruyan, ihtiyacı kadar tüketen ve bu farkındalığı geliştiren bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla uzmanlarla birlikte geliştirildi. Atölyeler ile bireylerin yaşadığı çevreye katkısını daha çok fark etmesini sağlayıp kendi ortamından başlayarak evrene etki edebileceğini göstermek ve tüm yaş gruplarını herkes için ortak iyiye yönlendirmek amaçlandı.