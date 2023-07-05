SOCAR Türkiye'ye 'En İyi Kurumsal Yönetişim' ödülü

SOCAR Türkiye, World Finance Corporate Governance Awards’da ’En İyi Kurumsal Yönetişim’ ödülü aldı.

Türkiye’nin önde gelen entegre endüstriyel holdinglerinden SOCAR Türkiye, “World Finance 2023 Ödülleri” kapsamında “Corporate Governance” kategorisinde ödüle layık görüldü. “World Finance Corporate Governance Awards”, şeffaflık ve hesap verebilirliğe olan bağlılıklarını ortaya koyan, daha iyi bir toplum oluşturan ve dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunların ele alınmasına yardımcı olan çeşitli yönetişim modellerine sahip şirketleri ödüllendiriyor.

Verilen bilgiye göre; Türkiye pazarına girdiği 15 yıldan bu yana gerçekleştirdiği 18 milyar doları aşan tutardaki yatırımlarıyla öne çıkan SOCAR Türkiye, faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını gözeterek sürdürülebilir bir gelecek için değer üretme felsefesini benimsiyor.