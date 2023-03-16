Socios.com'dan Darüşşafaka'ya anlamlı destek

Socios.com, tüm Türkiye’yi derinden yaralayan deprem felaketlerinin ardından Darüşşafaka Cemiyeti’nin başlattığı kampanyaya destek olacak. Socios.com, depremden etkilenen çocukların nitelikli eğitimleri için Darüşşafaka’nın yanında yer alacak.

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketlerinin ardından hep birlikte yaraları sarmak için yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Socios.com, Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından olan Darüşşafaka Cemiyeti’nin Kahramanmaraş ve Hatay illeri başta olmak üzere 11 ilde yaşanan depremlerde anne ve/veya babasını kaybeden çocuklarımızın eğitimleri için başlattığı kampanyaya destek olacak.

Depremlerin yaşandığı ilk günden bugüne kadar maddi manevi anlamda çalışmalarını sürdüren ve depremden etkilenen çocuklara eğitim bursu sözünü veren Socios.com’un Kurucusu ve Ceo’su Alexandre Dreyfus, Darüşşafaka Cemiyeti’ne sağlayacakları bu anlamlı destek hakkında şu ifadeleri kullandı:

“160 yıldır ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği İlkesi’ ile hareket eden, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti’nin deprem bölgelerindeki çocukların eğitimleri için başlattığı Deprem Destek Kampanyası’na, Socios.com Ailesi olarak bizler de destek olmak üzere yola çıktık. Toplumsal sosyal sorumluluk bilincinin her daim şirket değerlerimiz arasında yer aldığını vurgulamakla birlikte, deprem felaketlerinden mağdur olan genç yüreklerin eğitim fırsatlarının kaybolmaması adına Darüşşafaka Cemiyeti’nin çalışmalarının yanında olmak bizler için de çok büyük bir önem arz etmekte. Aydınlık yarınların umudu olan çocuklarımızın yanında olmanın mutluluğunu belirtirken, Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti’ne de özverili çalışmaları için ayrıca teşekkür ederiz.”