Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon Galatasaray’la sözleşmesi sona eren Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük, Cezayirli sağ kanat Sofiane Feghouli ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada "Sofiane Feghouli Karagümrük’te! 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

5 sezon Galatasaray forması giyen Feghouli, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşamıştı. Sarı-kırmızılı forma altında ligde 126 maça çıkan tecrübeli orta saha, söz konusu mücadelelerde 25 gol, 27 asist performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Feghouli, herhangi bir kulüple anlaşmamıştı.