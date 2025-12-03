- Haberler
- Şoför Esnafına Moral Ziyareti: Başkan Balcıoğlu'ndan 30 Kasım'a Özel Mesaj Başkan Balcıoğlu, Dünya Şoförler Günü'nde şoför esnafına destek ve teşekkürlerini iletti.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kapsamında Silivri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Recep Akıncı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. İlçede ulaşım hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için büyük özveriyle çalışan şoför esnafına teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, ziyarette sektörün mevcut durumu ve çözüm bekleyen başlıklar üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Şoför Esnafına Teşekkür
Ziyarette konuşan Başkan Balcıoğlu, gece gündüz demeden direksiyon başında hizmet veren tüm şoför esnafının toplum için kritik bir görev üstlendiğini vurguladı. Balcıoğlu, “Silivri’de ulaşımın yükünü omuzlayan tüm şoförlerimizin emekleri bizim için çok kıymetli. Onların sorunlarına duyarlıyız ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Oda Yönetiminden Başkan Balcıoğlu’na Teşekkür
Başkan Akıncı ve yönetim kurulu üyeleri ise ziyaret dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirerek, şoför esnafına verilen destek ve ilgi için teşekkür etti.