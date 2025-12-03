Şoför Esnafına Moral Ziyareti: Başkan Balcıoğlu'ndan 30 Kasım'a Özel Mesaj Başkan Balcıoğlu, Dünya Şoförler Günü'nde şoför esnafına destek ve teşekkürlerini iletti.

Şoför Esnafına Teşekkür

Ziyarette konuşan Başkan Balcıoğlu, gece gündüz demeden direksiyon başında hizmet veren tüm şoför esnafının toplum için kritik bir görev üstlendiğini vurguladı. Balcıoğlu, “Silivri’de ulaşımın yükünü omuzlayan tüm şoförlerimizin emekleri bizim için çok kıymetli. Onların sorunlarına duyarlıyız ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Oda Yönetiminden Başkan Balcıoğlu’na Teşekkür

Başkan Akıncı ve yönetim kurulu üyeleri ise ziyaret dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirerek, şoför esnafına verilen destek ve ilgi için teşekkür etti.