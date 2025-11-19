Şoför minibüse binen yolcularına meyve ve şekerleme ikram ediyor

Edirne'de bir minibüs şoförü yolcularına meyve ve çeşitli şekerlemeler ikram etmeye başladı.

Edirne’de şehir içi ulaşımı sağlayan minibüs şoförü Mesut Coşkun, yolcularına çeşitli meyve ve şekerlemeler ikram etmesiyle dikkat çekiyor. Minibüsün ön kısmını adeta mini markete dönüştüren Coşkun, çocukların en sevdiği şoför olarak tanınmaya başladı.

Birlik ve beraberlik açısından verilen ikramların yüzlerde oluşturduğu tebessümle gün boyu pozitif enerji içinde olduğunu ifade eden Coşkun, dünyaya iyilik saçmak için her bir vatandaşa iyilik yapmaları çağrısında bulundu.