Şoför, rahatsızlanan yolcu için güzergah değiştirdi

Kocaeli'de belediye otobüsü şoförü, seyir halindeyken rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Edinilen bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ahmet Taşkın, İzmit-Kandıra kara yolu Mini Köşk mevkiinde seyir halindeyken bir kadın yolcunun fenalaştığını fark etti. Trafik ışıklarında duran şoför Taşkın, rotasını değiştirerek otobüsü Kocaeli Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne yönlendirdi.

Kısa sürede hastaneye getirilen yolcu, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Şoför Ahmet Taşkın, yolcuyu sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra güzergahına dönerek seferini tamamladı.

Yaşanan o anlar araç içi kamerasına yansıdı.