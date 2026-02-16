Şoförler Odası'nda yeni dönem: Gürkan Ölçer başkan seçildi

Oylarda dört aday yarıştı

Silivri esnafının yoğun katılım gösterdiği seçimde oylar dört aday arasında paylaşıldı. Yapılan sayım sonucunda Aliş Eren (Yeşil liste) 168 oy, Ekrem Yalçınkaya (Sarı liste) 168 oy, Dilaver Tunalı (Beyaz liste) ise 160 oy aldı. Bu sonuçlarla birlikte Silivri Şoför ve Otomobilciler Odası’nda yeni yönetim dönemi resmen başlamış oldu.

Yeni yönetim listesi açıklandı

Seçim sonrası Gürkan Ölçer başkanlığındaki yönetim listesi de netleşti. Buna göre yönetim asil üyeleri HİMMET ADIYAMAN, SALİM ÖZKAN, ŞENOL BALÇIK, MÜMİN ER, ERDAL KARABIYIK, İSMAİL ÇİMEN, ERCAN ÖZCAN ve DOĞAN KILIÇARSLAN’dan oluştu.

Yönetim yedek üyeleri ise SADIK SÜTÇÜ, UĞUR EDKÜ, MENDERES ÇAYLAK, CEVAT TÜRKEL, SELİMCAN KENAR, SEFER YILDIZ, NEDİM YILMAZ, SERHAT BESEN ve BARIŞ BALIKÇI olarak açıklandı.

Denetim kurulu asil üyeleri YEKTA GÜREŞ, BERK BEKTAŞ ve FUAT DURMUŞ olurken, denetim kurulu yedek üyeleri ERDOĞAN KAPTAN, MESUT ORMAN ve SERKAN KARAKÖSE’den oluştu.