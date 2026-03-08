Sofralarda tazelik ve hijyen, teknolojide öncü adım

Gedik Piliç, sofralarda tazelik ve hijyen, teknolojide ise öncü olan MAP teknolojisi yatırımıyla Türkiye’de bir ilke imza attı.

Temiz ve güvenilir gıdayı en temel önceliği olarak konumlandıran Gedik Piliç, üretimden ambalajlamaya kadar tüm süreçlerinde hijyen ve kalite standartlarını titizlikle uyguluyor. Yaklaşık 1 yıl önce devreye aldığı Modified Atmosphere Packaging (MAP) teknolojisiyle ürünlerini ilk günkü tazeliğinde koruyan marka, Türkiye’de bu sistemi hayata geçiren ilk şirket olarak gıda güvenliğinde yeni bir standart oluşturuyor. MAP teknolojisi sayesinde ürünlerin, paketleme aşamasında dış ortamla teması minimum seviyeye indiriliyor. Böylelikle hem gıda güvenliği artırılıyor hem de ürün tazeliği muhafaza ediliyor.

Gıda sektöründe kalite, güven ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarıyla öne çıkan Gedik Piliç, yaklaşık bir yıl önce devreye aldığı ileri teknoloji ambalaj çalışmasıyla sektörde bir ilke imza attı. Şirketin hayata geçirdiği MAP (Modified Atmosphere Packaging) sistemi, ürünlerin doğal tazeliğini ve hijyenini en üst seviyede koruyor. Türkiye’de bu teknolojiyi uygulamaya alan ilk marka olmanın gururunu yaşayan Gedik Piliç, üretimden ambalajlamaya kadar tüm süreçlerinde teknoloji odaklı bir dönüşüm gerçekleştirerek kalite standartlarını daha da yukarı taşıyor.

Teknoloji ile güçlenen güven

Gedik Piliç Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Özbey, MAP teknolojisi yatırımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özbey, "Gedik Piliç olarak en büyük önceliğimiz, tüketicilerimize ürünlerimizi ilk günkü tazeliğinde ve en yüksek hijyen standartlarıyla ulaştırmaktır. Çünkü Gedik, güveni kalite ve teknoloji ile güçlendirir. Bu anlayışla üretimden ambalajlamaya kadar tüm süreçlerimizi sürekli geliştiriyor, ileri teknoloji yatırımlarımızla kalite standartlarımızı sürdürülebilir kılıyoruz. Kontrollü atmosfer teknolojisi sayesinde ürünlerimizi paketleme aşamasında dış ortamla teması tamamen yok ediyoruz. Böylece ürün güvenliğini ve hijyenini en üst seviyeye çıkararak doğal tazeliğini muhafaza ediyor, ürünlerimizi ilk günkü lezzetiyle tüketicilerimize ulaştırıyoruz" dedi.

Sürdürülebilir üretim

Yüksek hijyen standartlarıyla donatılmış üretim tesislerinde kullanılan bu teknoloji, yalnızca ürün kalitesini değil; aynı zamanda sürdürülebilir üretim yaklaşımını da destekliyor. Gedik Piliç’in gerçekleştirdiği bu teknoloji yatırımı, şirketin uzun vadeli büyüme vizyonunun ve inovasyon odaklı stratejisinin önemli bir parçası olarak konumlanıyor.

Standartları yükselten yatırımlar

Yenilikçi yaklaşımıyla sektöre yön veren Gedik Piliç, özellikle Ramazan ayında artan tüketim döneminde de sofralara yalnızca lezzet değil; güven, hijyen ve tazelik sunmayı sürdürüyor. Üretimden sofraya uzanan her aşamada titizlikle uygulanan kalite kontrol süreçleri sayesinde tüketiciler, ürünleri gönül rahatlığıyla tercih edebiliyor. Türkiye’de gıda teknolojilerinin gelişimine önemli katkılar sunan Gedik Piliç, ileri teknoloji yatırımlarıyla sektörde standartları yükseltmeye ve tüketici güvenini pekiştirmeye devam ediyor.