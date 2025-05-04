'Sofralarımıza bolluk, toprağımıza rahmet diledik'
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Çanta, Değirmenköy, Gümüşyaka ve Büyükçavuşlu'da gerçekleşen yağmur duasına katıldı.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Çanta, Değirmenköy, Gümüşyaka ve Büyükçavuşlu Mahalleleri’nde vatandaşların öncülüğünde yapılan yağmur duasına katılım sağladı.
Birlik ve dayanışma ruhuyla hareket etmenin öneminden bahseden Başkan Balcıoğlu, “Ellerimizi bereket için semaya kaldırdık; sofralarımıza bolluk, toprağımıza rahmet diledik. Çanta, Değirmenköy, Gümüşyaka ve Büyükçavuşlu’dan hemşehrilerimizin öncülüğünde düzenlenen yağmur duası programında hep birlikte dua ettik. Birlik ve dayanışma ruhuyla edilen duaların, toprağımıza rahmet, üreticimize umut getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.