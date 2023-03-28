Soft Analog 30 Martta Kadıköy'de sahne alacak

Soft Analog, Kadıköy'ün sevilen mekanlarından Dorock XL sahnesinde 30 Martta konser verecek.

Soft Analog 30 Martta Kadıköy'de sahne alacak
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Soft Analog, Kadıköy’ün sevilen mekanlarından Dorock XL sahnesinde 30 Martta konser verecek.

Disko, synth-pop, dream-pop, new wave, funk ve elektro dans-pop formlarının bir araya geldiği müziğiyle dikkatleri çeken Soft Analog, 30 Mart Perşembe akşamı Dorock XL Kadıköy’de sahne alacak. Synthesizer, drum machine, disko-funk bass bileşiminden hoşlanan dinleyicilerin kaçırmaması gereken konserin biletleri biletinial üzerinden satışa sunuldu.