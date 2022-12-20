Soğuk hava bir tek onları güldürüyor

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da etkili olan soğuk hava atkı, bere ve içlik giyim gibi malzeme satan tuhafiyecilerin yüzünü güldürüyor.

Tekirdağ’da havaların aniden soğumasına karşı atkı, bere, içlik giyim gibi malzemelerde raflardaki yerini almaya başladı. Dondurucu soğuk havadan korunmak isteyen vatandaşlar, bere, atkı ve eldiven satılan mağazaları ziyaret ediyor. Soğuk havalara hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar, bere, atkı ve eldiven satıcılarının yüzünü güldürüyor. Kışlık giyim satan mağazalardaki işletmeciler, kışa karşı hazırlıklarını yaptıklarını ve müşterilerini beklediklerini ifade etti.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kışlık giyim eşyası satan bir tuhafiyenin işletmecisi Emre Akyüz yaptığı açıklamada, “Bu sabah hava soğudu. Kışa hazırız. Eldivenimiz, atkımız, beremiz raflarımızda yerleriniz aldı. Bundan sonra satışımız olacak. Soğuk olunca vatandaşlar üşüyünce talep gösteriyorlar çok şükür. 30-40 liraya berelerimiz var. 50-60 liraya içliklerimiz var. Atkı fiyatlarımız ise 40-50 lira civarında” diyerek üşüyen vatandaşları beklediklerini ifade etti.

Yaz aylarında insanlarla dolup taşan Süleymanpaşa sahili ise soğuk hava sebebiyle adeta bomboş kaldı.