Soğuk Hava Geri Dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için yeni bir kar uyarısı yayımladı. Yapılan tahminlere göre, megakentte çarşamba, perşembe ve cuma günleri karla karışık yağmur etkili olacak.

Hafta başından bu yana dondurucu soğuklarla mücadele eden İstanbul'da kar yağışı yeniden kapıda. MGM'nin güncellenen hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca yağışlı hava sürecek, sıcaklıklar düşmeye devam edecek.

AKOM: Yeni Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da hafta sonu ve yeni hafta boyunca yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Açıklamada, “Hafta sonu dahil olmak üzere bölgemizde hafta boyunca yağışlı bir havanın etkili olması beklenmektedir. Yeni hafta başı (Pazartesi) itibarıyla bölgemizin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği öngörülüyor.” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtirken, sürücülerin ve yayaların buzlanmaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.