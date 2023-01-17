Soğuk havada sokak hayvanlarını besleme çalışmaları

Bilecik’in Bozüyük lçe genelinde ve kırsal alanlardaki sokak hayvanlarını besleme çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük ilçesinde soğuk havalar iyiden iyiye etkisini gösterirken Belediye Zabıta Müdürlüğü Veterinerlik Hizmetleri sokak hayvanları unutulmadı. İlçe genelinde ve kırsal alanlardaki sokak hayvanlarını besleme çalışmaları düzenli aralıklarla devam ediyor. Kış şartları nedeniyle özellikle kırsal alanlardaki sahipsiz sokak hayvanları zor koşullarda yaşam mücadelesi verirken, Bozüyük Belediyesi onların yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Ekipler ilçe genelindeki mama noktalarına yaptıkları düzenli mama dolumlarının yanı sıra kırsal alanlara terk edilmiş sokak hayvanlarının toplandığı alanlara da bol miktarda mama bıraktı. Çalışmaların her türlü hava koşullarında devam ettiğini belirten görevliler, Bozüyük Belediyesi olarak her zaman sokak hayvanlarının yanlarında olduklarını belirtti.