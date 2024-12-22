Soğuk havada tır kuyruğu 30 kilometreyi geçti

Edirne’de yurt dışına çıkış yapmak için Hamzabeyli sınır kapısına gelen tırlar, soğuk ve yağışlı havada yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Tır sürücüleri soğuk havada kuyrukta beklemek zorunda kaldıklarını ifade ederek, sorunlarına çözüm bulunmasını istediler.

İhracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkarak Hamzabeyli sınır kapısına gelen tırlar, 5 derece soğukta yaklaşık 30 kilometre kuyruk oluşurdu. Yol kenarında çekili araçları içinde sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tır sürücüleri, yaşanan yoğunluğun çözüme kavuşturulmasını istedi. Kuyrukta bekledikleri sırada çevrede ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesislerin bile olmadığını ifade eden sürücüler, emniyet ve jandarma ekiplerinin de sırayı denetlemesi gerektiğini söyledi.

Romanya’ya yük taşıyan tır sürücüsü Kenan Keskin, sabah 06.00’dan beri 15 kilometre gelebildiklerini belirterek, “Her sınıra geldiğimde böyle kuyruklar var. Sürekli araç geliyor, ya Bulgar çalışmıyor ya bizimkiler. Kuyrukta ekmek yok, su yok, ihtiyaç giderecek yerler bile yok” dedi.

Kuyrukta bekleyenleri çok kötü sıhhi ve hijyenik şartlara maruz kaldığını, tuvalet ve yemek ihtiyaçlarını giderecek yerler bulunmadığına dikkat çeken Keskin, diğer Avrupa ülkelerine benzer parkların bir an önce kurulmasını istedi.

“Tuvalet dahi yok”

Tır şoförü Orhan Demir, “Yeter artık diyoruz. Günlerdir bu insanlar burada mahvolmuşlar. Yollarda çile çekiyorlar. Yetkililer bu sorunu çözsünler. 30 kilometreden sıraya girdik. 3 günde içeri girdik. Tuvalet ihtiyacımızı bile karşılaşamıyoruz. Üçüncü dünya ülkelerinde bile böyle sıkıntılar yoktur. Avrupa’ya gidiyoruz. Hiç böyle değil. Hava soğuk. Berbat bir durumdayız. Sorumluları Allah’a havale ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“19 saattir bekliyorum “

Tır şoförlerinden Şahin Çarıkçı, ”Saat 09.00’dan beri burada sıradayız. Romanya’ya gidiyorum. Millet solluyor, geçiyor. Ön tarafa geçince parklar çalışmıyor. Herhalde parkta bataklık varmış. Birkaç tırı kurtarmışlar. Yine parkı kapatmışlar. Yine sıramızı bekliyoruz. Yarın sabaha ancak varırız. 19 saat oldu” diye dert yandı.

"30 saattir kuyruktayım"

Yaklaşık 30 saattir kuyrukta bekleyen sürücülerden Kadir Genç, kuyrukta her zaman sürücülerin mağdur olduğunu belirterek, “Yaklaşık 30 saattir kuyrukta bekliyorum. Sadece Türkiye değil, Bulgaristan’ın da çalışması lazım. Bu nedenle hep mağdur tır sürücüleri oluyor. Araçlarda beklemek zorundayız. Başka çaremiz yok, gümrük içerisinde mazot alımı uzun sürüyor. Sıra bekliyoruz, içeri girdikten sonra tescilde bekliyorsun. Sonra mazot sırasına giriyorsun. Ondan sonra da çıkış kuyruğuna giriyorsun. Altı peron var üçü çalışır, durumlar böyle işte. Olan da sürücülere olur” şeklinde konuştu.